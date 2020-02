Smerom - nesmerom

Tak dlho šiel Smer po vodu, až sa voda rozliala. Amatérska chyba, nechať sa nahrať na kameru a rozprávať o tom.

Dobrý deň pre Slovensko, zlý pre Smer. SSSSS-vypni, zapni - to už je jedno. Tak takto sa nakladá s našimi peniazmi? To sa im rozhaďzuje na vlaky zadarmo, na obedy, na kultúru.

Počiatek bol ministrom a správal sa ako zemepán. A Ficko to toleroval. Teraz nech povie, že je to OK, alebo že je to podvod a útok na sociálnu demokraciu, alebo predvolebná kampaň.

Teraz je čas na zatknutie nie len Počiatka ale aj Kaliňáka. A nakoniec dôjde aj na Ficka, ale nie len zavrieť, ale aj prepadnúť všetok majetok. Veď to nie normálne, oni nič? To Radičová? Soros? Dzurinda?

Chudákov budú exekútory brať na zodpovednosť za 10 eur, ktoré sa vyšplhajú na 1000. Nikto nezasiahne.

Zlodeji z vlády vytvoria dlh miliardy a nič sa nestalo? Naozaj nič? Zo štátneho je to zadarmo?

Nie je a my všetci to tým zlodejom zaplatíme a ešte sa pekne poďakujeme. Hnus! Odporný hnus!

Teba, ako nímanda - aj keď si možno v práve - nikdy nebude zastupovať excelentný právnik so známosťami. Dostaneš len to, čo si "zaslúžiš" - padni, komu padni, to je ich hláška?

Hajzli sú to. Keď teraz počujem to ich - neútočte na nás - je to len predvolebná kampaň, tak by som jebol celému Slovensku - za to, že si to necháme, že z nás urobili len obyčajných hlupákov. Vo Francúzku by horeli pochodne slobody - oni by len tal neustúpili.

My sme umiernení, mierni, sme nimi ovplyvnení. Aj keď nerozumiem, prečo. Máme páchateľov, máme nahrávky, máme sumy, vieme o tých šmejdoch všetko. Ale prečo to nedokážeme dotiahnuť do konca?

Lebo skur...ená predvolebná kampaň? Lebo kamaráti?

Spravodlivosť je slepá, ale dúfam že aspoň pozná hodiny.

A práve teraz je čas uplatniť ju na nich!