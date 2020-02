Bodaj by boli voľby každú stredu.

No konečne, povedal si každý dôchodca, poberateľ rodičovského príspevku a všetci šoféri osobných aut, ktorí niekedy využívajú našu diaľničnú sieť.

Vláda nám priklepla všetky tieto krásne benefity, aj keď sme neštrajkovali. Ako je to možné?

Fajn, mama bude rada, 13. dôchodok si určite zaslúži. Ale až teraz ste si spomenuli? To doteraz sa to nedalo? To ste najali nových ekonómov?

Ináč tí ekonómovia sú skvelí. Za tak krátky čas dokázali Slovensku ušetriť také peniaze, že nie len dôchodcovia, ale aj rodičia a vodiči ušetria.

Klobúk dole pred vami. Myslel som, že Slovensko má nejaké rezervy, ale toto asi nečakal nikto. Je to ropný vrt? Je? Sme ako Kuvajt? Bude blahobyt?

Alebo, a to veľmi špekulujem – je to kvôli voľbám.? Teraz, pár dní pred voľbami sa dá urobiť to, čo sa nedalo za 4 roky? Alebo 12?

Ja nesúdim, len pozorujem určité zmeny. Klietka sa otvára a je otvorená pre oveľa viac gaunerov, ako doteraz. A zmestia sa tam aj sudcovia, prokurátori, politici a aj členovia vlády.

Možno tento proces nedotiahne táto vláda, ale tá budúca by mohla, či?