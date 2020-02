Koltebovi agitátori?

Určite ste to už pár krát zažili. Pod každým článkom, ktorý píšete alebo o ňom diskutujete, sa zrazu zjaví nejaký anonymný prispievač, ktorý reaguje, ako hlupák.

Ale on - ona, nepíšu ako slušný človek, ale nápadajú vás a útočia na vás a vašu rodinu.

My si môžme len predstavovať, kto za tými útokmi je? Je to otec, alebo matka rodiny, ktorí sú frustovaní podmienkami na Slovensku a tým sa ventilujú - čo je ešte v poriadku. Alebo je to niekto iný?

Sú to evidentne gramotní ľudia a vedia používať PC - takže to nie je Mizík.

Odlišné názory mi nevadia, ale vadia mi primitívni diskutéri bez tváre.

Chcete reagovať, môžete. Môžete dokonca napísať, ako to skutočne cítite. Ale toto vám asi moc nehrá, to by ste museli svôj názor napísať pod svojim menom a fotkou.

Počítam, že to nie je pre vás. Pre najatých nímandov cudzím názorom, ktorému ani nerozumiete.

Ak sa mýlim, rád si od vás prečítam nejaký blog, teda ak vám to mama dovolí.