Úplne nová vláda?

Teraz v týchto dňoch sa konečne píše nová história politiky na Slovensku. Nehovorím, že dobrá, alebo zlá, len nová.

Mohli by sme dať novo zvoleným stranám aspoň šancu?

Teraz nepíšem o náckoch, alebo o voličoch SMERu, teraz píšem o nás, ktorí veríme v nejakú zmenu k lepšiemu.

Necítite to šimranie, ako keď ste na prvom rande spoznali nepoznané? Ak áno, a nie je to len ranný topor, skúste sa zamyslieť.

Dnes sa možno formuje naša nová budúcnosť. A nie len pre nás, ale aj pre naše deti. Možno sa tí rozumní vrátia späť zo zahraničia na uvoľnené miesta po komparze minulej vlády a možno sa ukončí vykrádanie našej krajiny. Možno skončí všetko zlé a začne iný príbeh. A prečo nie?

Treba len veriť a my by sme to mali skúsiť.