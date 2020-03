Neobmedzený zlatý O2 internet na doma

Nechcel som dnes písať o niečom takom triviálnom, ale musím. Pred polrokom som si dal zaviezť tento super internet. Bývame na dedine, tak nebolo moc z čoho vyberať.

Mal som predtým 15 Gb, ale starší syn sa dostal na strednú školu a mladší objavil Youtube. Takže, keď som si večer, po celodennej práci sadol k netu, aby som si pozrel nejaké dôležité videá ...k práci, tak som len čakal, a čakal ...atď. , až som mal problémy s manželkou.

Tak to nie, povedal som si, my si svoju porno predohru zaslúžime.

Začal som hľadať a našiel O2. Prišli, pomerali a nainštalovali. Všetko ok, iba drahšie. Kašlať na to, tá rýchlosť za to stojí, som si myslel.

Tá rýchlosť nás najskôr ohromila, a všetci sme sa jej prispôsobili so svojim prenosom dát. Ale pozor, háčik. Pri čítaní ich podmienok som zistil, že neobmedzený - znamená kur..va obmedzený na 500 Gb.

Problém? Nie v normálnom svete. Povieš synovy, aby nesťahoval toľko hier, a žene, aby si vystačila len s SD péčkom. Ale to bolo pred vírusom.

Dnes sme všetci doma, niektorí maju home office, niektorí OČR, deti sú doma už týždne.

Ja mám každý deň niekoľko video-konferencií, žena facebookuje a deti si robia, čo chcú.

A ja som zistil problém s internetom. Tých 500 je pre normálny režim dosť, ale nie pre krízovú situáciu. Ja viem, moja chyba. Keby som doma nemal žiadny PC, nemal by som problém. Ale mám.

Keď už všetci prinášame nejaké obete, ako byť doma na 60 perc., nemohli by nám internetové spoločnosti dočasne zvýšiť FUP? Ak by im teda nepadli všetky siete, do potoka.

Také milosrdné gesto spolupatričnosti?