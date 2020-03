Čo s nami bude?

Len úplne bežný scenár dnešných dní. Firmy prepúšťajú a to dosť. Ak máte šťastie a gulke redukcie zamestnanosti sa vyhnete, čo nás čaká?

No, tiež to nie je sláva. Pokyny sú jasné, ak firma má prežiť, musí prežiť za každú cenu. Cenou za prežitie sú ľudské obete. Dnes sa už neobetujú len panny, ale každí z nás môže byť na ceste k sociálnej podpore..

Väčšina z nás doteraz išla od výplaty do výplaty. Ale naučili sme sa s tým žiť. Hypotéka, pôžička, úver, za tým strava, poplatky, krúžky a bežné výdaje. Ak sme niečo malé ušetrili, tak sme to dávali na letnú dovolenku. Po pár eurách, nie po tisícoch, na to sme nemali plat.

Teraz nastala tá doba, kedy by sme mali prehodnotiť náš život a ten je nielen bez letnej dovolenky, ale aj bez všetkých doterajších nákladov.

Tento vírus z nás spravil rukojemníkov a tí, čo nás platili sú na tom rovnako. Nemôžeme pracovať a nemôžeme ani dostávať mzdu. Ja som výpoveď zatiaľ nedostal, tak čo nám ostáva?

PN, OČR, 60 perc. - Ak ste doteraz žili z ruky do huby, ako väčšina, tak skúste počítať. Koľko peňazí naozaj dostanete? Naozaj s týchto peňazí zaplatíte svoju réžiu? Ako dlho nám to vydrží?

Moja manželka je na OČR, lebo musí. Ja si mám vybrať, ak chcem ostať v práci. Moja firma zatiaľ nemá ani tých 60 perc. na moju výplatu. Buď sa vystriedam s manželkou na OČR, alebo čo?

Ak vláda nepríjme okamžite opatrenia na ochranu zamestnancov a zamestnávatelov, za mesiac tu bude peklo. Banky budú vyžadovať svoje splátky hneď, ale my ich nebudeme mať z čoho platiť.

Ak nebudeme platiť bankám, benky pošlú vymáhačov. Je to začarovaný kruh.

Ak tomu chcete zabrániť, musíte urobiť nutné opatrenia.

Odložiť na túto dobu splatnosť hypoték a úverov - 6 mesiacov? Tým dáte ľuďom čas, aby sa zrovnali,

Ponúknuť zamestnáveteľom podmienky, aby mohli platiť svojich zamestnancov, aj keď sú doma.

Musíte si uvedomiť, že mi, ani naše firmy nemajú na účte toľko, aby prežili ďaľší mesiac. Toto je kľúčové, aby sme prežili. Skúste si všetci poslanci znížiť plat na na úroveň 600 eur. Potom budeme na jednej lodi. A skúste potom uživiť svoju rodinu, ako my ostatní.

Ja nemusím byť prorok, aby som vedel, čo sa stane, keď ľuďom dojdú peniaze.

Bude to anarchia, keď ľudia nebudú mať za čo nakŕmiť svoje deti, bude sa kradnúť a rabovať. Bude sa lúpiť a vraždiť. Tak skúste niečo pre nás urobiť, kým je čas.