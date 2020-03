Život vo víruse.

Predvčerom som napísal pekný článok, ale zmazal som ho. Bál som sa Sorosa a jeho agentov. Nie srandujem, nebojím sa ho, pretože s tým nemá nič spoločného, dúfam. Bojím sa ľudskej hlúposti a pavúkov. A hadov.

Tak štát pripravil pár riešení, aby sme nezomreli hladom, alebo rukou hladného maniaka.

Na začiatku dobré - 80% pre všetkých. Ale keď sa začítaš, tak len pre reštaurácie, pizzérie, vývarovne a pre nejaké iné podniky, kde je nakázané byť doma.

Ale čo ja? Pracujem v vo firme, ktorá má 1500 ľudí a síce sme doma, lebo musíme, ale nikto nám to zo zákonu nezakázal? Firma zavrela, lebo ľudia sa báli pracovať v podniku, ktorý má taký veľký počet zamestancov. Čo s nami?

No zatiaľ nič, sme doma, lúštime krížovky a pozeráme p-čko, deti samozrejme len to kreslené. A čakáme. Čakáme na spasenie od vás. My chceme pracovať, ale nemôžeme, tak len čakáme, čo vymyslíte aj pre nás. Ako nakŕmime naše rodiny, s čím? Dostaneme aj my nejakú almužnu od štátu, alebo sa máme naučiť piecť pizzu?

Viete, pán minister, je nás veľa, sú nás tisíce odborníkov, ktorých firmy nemôžu ďalej držať, ak ich štát nepodrží. Ak vy nepodržíte ich, oni budú musieť pustiť nás. A keď nás nepodržíte a my budeme na ulici, tak prvé čo spravíme, je že sa zbavíme ministrov, ktorí nám nepomohli v tejto ťažkej dobe. To nie je vyhráška, to je náš sľub. A našich detí!