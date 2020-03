Tak teraz som si skúsil pár cvičných výpočtov. A je to zlé. Je to katastrofálne pre každého, ktorí sa chce dozvedieť niečo o svojom skrátenom príjme.

Priznám sa, doteraz som túto inštitúciu nikdy nepotreboval. Ale v dnešnej dobe, by som potreboval vyrátať, aká bude moja mesačná almužna od štátu, pretože ju asi budem potrebovať.

Sú nás tisíce, ktorí budú čerpať OČR, PN, alebo ak nás prepustia, tak dávku v nezamestnanosti. Stále googlim ako z iného svetu, ale odpovede sa neviem dočkať.

Ja viem, majú moc práce - konečne, a teda my máme čakať koľko? Mesiace, roky? Sociálna poisťovňa bol doteraz len vtip, a ani to nebolo vtipné. Vymenili ste všetky po známosti dosadené osoby za tie, ktoré naozaj vedia, a sú vzdelané? Už to nie sú dcéry, vnučky a pratety?

Asi nie, Máte ministra hospodárstva, financií, vnútra, prijímate rozhodnutia, a hneď. Ale pani na sociálke vám unikla. Tá si to bude stále robiť po svojom, t.z. po svojom.

A my dovtedy umrieme hladom.