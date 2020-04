Kde je môj respirátor?

Ešte na začiatku krízy, cca mesiac dozadu, som hľadal na internete nejakú spoľahlivú ochranu mňa a mojej rodiny. Myslím tým respirátor.

Po hodinách strávených na SK a CZ stránkach, kde skladom bolo 0 a v dohľadnej dobe NIČ, som navštívil aj obľúbené a overené stránky z východu, ktoré s dodávkou nemali problém. Keďže peňazí nebude nazvyš, objednal som len 3, slovom tri respirátory za 20 eur. Zaplatil som a čakám.

Za 3 týždne mi príde sms, že tovar bol dodaný. Čakám 2 dni a nič. Idem na stránku predajcu a tam dodané. Kontrolujem schránku, že ak by to zostalo na pošte. A tam nič. Volám na poštu, nikto to neberie. Idem osobne na poštu a tam zavreté.

Dnes je to týždeň, odkedy som ich mal dostať a nedostal.

Tak kto mi ukradol moje 3 respirátory?