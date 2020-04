Život po živote.

Nechcem teraz písať žiadnu poplašnú správu, len svoj názor. Môj názor zahrňuje aj predchádzajúce skúsenosti s krízou v 2008 roku.

Situácia dnes je taká, že sa snažíme neochorieť na Covid-19. Sme doma, robíme home office, sme na OČR, na PN, na 60 perc., alebo dávame výpovede. Robíme všetko, čo od nás chcú naši zamestnávatelia, alebo štát. My to nechceme, ale musíme, ak chceme pomôcť a prežiť. Zatiaľ je ešte skoro, dostali sme výplaty za marec a vyzerá to len na dlhšie prázdniny.

Kedy nám to začne dochádzať?

Ak sa neobnoví náš terajší príjem, tak za 3 týždne.

Ak žijete tak, ako naša rodina, a doteraz ste vychádzali od výplaty do výplaty, toto je zamyslenie aj pre vás. Je to jednoduchá matematika, príjmy – výdavky.

Ak som mal doteraz plat – a teraz použijem konštantu, tak sa neurazte, 1000 eur a moja manželka 800 eur, náš spoločný príjem bol 1,800 eur. Z toho sme zaplatili hypotéku, pôžičky, Mágio, telefóny, vodu, plyn, elektriku, internet, poistky – trvalé príkazy. Keď to spočítam, tak som na nejakej sume, takz., nevyhnutné okamžité náklady, ktoré sa sťahujú z účtu automaticky.

Druhá skupina nákladov je variabilná, a to sú náklady na stravu, alkohol, cigarety, PHM a nákupy z internetu.

Sumár:

Ja nie som učiteľ, akurát v tejto dobe suplujem jeho prácu. Učím sa s deťmi a robím zadania podľa jeho inštrukcií, teda hlavne manželka. Je to aj 5 hodín denne, toľko úloh nemali deti nikdy pretým.

My to robíme v rámci nášho času, ktorý nám nik nezaplatí. Koľko dostávajú učitelia v dobe krízy. Neviem, ale asi 80 perc. +

Ja som momentálne na OČR s mladším synom. Mám 55 perc. z hrubej mzdy. Vystriedali sme sa manželkou po 14 dňoch. Teraz sa znovu vystriedame a ja si vezmem dovolenku. Koľko nám to môže vydržať? Už len chvíľu.

Ja viem, že ľudí ako sme sú milióny. Plátame to ako sa dá. Ale čo potom?

Čo keď peniaze, ktoré nám ponúkol štát a náš zamestnávateľ nebudú stačiť. Aj keď by sme mali 60 perc. z platu, je to málo na zaplatenie všetkých účtov. Čo potom urobíme, aby sme aspoň nakŕmili našu rodinu? Rabovali?

To si neviem ani predstaviť, len z filmov. Ak chcete, aby sme zostali doma a nelabzovali po vonku, dajte nám odpovedajúcu náhradu mzdy, aby sme dokázali prežiť.

Sme obyčajní ľudia, nikto nemá našetrených zopár miliónov na horšie časy. Keď sme sa doteraz starali o štát, platili mu odvody a dane desaťročia, nech sa štát postará aj o nás v tejto temnej dobe.

Alebo, nech to aspoň skúsi.

Na paniku je ešte čas, možno mesiac. Ale keď sa to dovtedy nevyrieši, bude viac obetí na živote vašou nečinnosťou, ako vplyvom vírusu. A to my verte.