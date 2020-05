Každému nevyhovieš.

V poslednej dobe pozorujem istú polaritu na Slovensku týkajúcu sa smerovania Slovenska v uvoľňovaní opatrení. Či je to dosť, a či málo.

Sťažovať sa vie každý, to je taký Slovenský folklór. Ale skúsme sa spolu na problém pozrieť racionálne.

Každý druhý dnes vykrikuje, aby sme otvorili všetko – veď ekonomika krváca.

Druhý názor je, aby sme otvárali postupne, aby sme nezväčšili nákazu a mohli potom fungovať normálne.

Tak čo je správne, nehladiac na konkrétne prevádzky?

Ja nariadenia rešpektujem, nie som anarchista. Mám rodinu a dve deti. Som na OČR, ale zdá sa mi logické, postupovať opatrne, po krokoch, aby sme si zachovali nízku úmrtnosť a podchytili nové nákazy.

Je ťažké vyhovieť každému, pretože potrebujeme mzdu, aby sme mohli platiť naše domovy, pôžičky, hypotéky, stravu a ostatné výdavky. Na druhej strane, ak sa nakazíme a umrieme, je to jedno.

Čo človek, to názor. To je demokracia, ale rozhodnúť musí len jeden. A to je premiér.

Premiér rozhoduje globálne o všetkých. Tak čo by ste urobili inak ako on a naozaj by ste na to stavili svoju povesť a kariéru?

Ak ste majiteľom nákupného centra, tak neváhate otvárať. Ak ste učiteľ, tak radšej nie.

Čo si vybrať? A v čom je problém?

Problém je v štáte a v jeho sľuboch. Ak by štát okamžite dodržal svoju podporu podnikom a podnikateľom, a hneď a adresne posielal svoju podporu priamo k tým, ktorí ju potrebujú, tak nemáme taký problém.

Ale štát sa nezmenil ani po voľbách. Kým sa rozhýbe taká mašinéria, tak skrachuje veľa firiem a veľa ľudí ostane bez práce.

Každé jedno ekonomické rozhodnutie tejto vlády je síce pekné v promo v TV, ale v skutočnosti je to smiešne. Komu ste už niečo poslali, aby nemusel prepúšťať? V akej výške?

Koľko si vláda myslí, že to firmy udržia? A keď nič isté nemajú, začnú prepúšťať, ako tá naša.

Tak si prestaňte medzi sebou porovnávať penisy a skúste ľuďom naozaj pomôcť. Ja som vás volil a viem, že takáto situácia tu dosiaľ nebola. Ale miesto zalepenia úst rúškami, nám dajte prostriedky aj na inú stravu.

Kde sú vaše percentá na pokrytie nákladov, myslím fyzicky, nie na tlačovke. Prečo to, čo môžeme dostať od štátu, tak dlho trvá, ale keď chce štát niečo od nás, musíme okamžite?

Máte málo ľudí, alebo sú preťažení? Tak ich budete musieť posilniť z iných nevyužitých odborov, ako je daňové a iné v tejto dobe nadbytočné oddelenia. Myslím, že min. 60% štátnych zamestnancov + poslancov parlamentu, by mohlo byť k dispozícií.

Parlament má momentálne u mňa mínus. Tak my, čo budujeme Slovenské hospodárstvo, musíme riešiť existenčné problémy, pretože nemáme plat, ale hypotéku a stravu musíme zaplatiť. Sme buď na OČR, PN, Materskej, alebo poberáme 60% platu.

Ale vy páni z parlamentu, ste zahojení? Prečo si tiež neškrtnete časť platu ako gesto dobrej vôle? Ste až takí arogantní, že ste nad ľuďmi? Polovica s vás možno niečo robí, ale zvyšok je len bremenom pre našu spoločnosť. Úbožiaci.

Keď my sme si vás zvolili, tak vy máte stáť za nami. Ak nie, tak ste nás zradili.