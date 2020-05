Kto je hrdinom?

Posledné mesiace sme všetci masírovaní zo všetkých strán vírusom Covid-19. U niektorých vyvoláva obavy u iných nie. Ja som skôr v prvej skupine, pretože sme videli na príklade Talianska, Španielska, alebo USA jeho ničivú silu.

Ničivú silu myslím to, že dnes hádam nikto neumiera na nič iné, ako na Covid.

Zmizli zmienky o rakovine, chrípke, zápale pľúc, infarktoch, mŕtviciach, a iné. Dnes ako keby mal monopol na umieranie len Coronavírus.

Aby sme si rozumeli, ja mám z tohto ochorenia veľký strach a rešpekt, hlavne po zverejnení prvých údajov :

https://dennikn.sk/1805562/analyza-o-koronaviruse-v-nemocnici-skonci-az-25-tisic-ludi-ak-sa-neobmedzime-este-viac/

Ja keď som to čítal, tak som určite prekonal menšiu mozgovú príhodu. Zostal som úplne paralyzovaný, a keď som precitol, začal som stresovať celú rodinu.

Ideme do obchodu a nakúpime zásoby min. na 2 týždne, múka, mäso, cibuľa , konzervy, zemiaky, cukor, proste ber všetko, čo tam je. A hlavne toaleťák – po videách z US a Austrálie: https://nypost.com/2020/03/08/women-fight-over-toilet-paper-during-coronavirus-panic-buying-in-australia/

Vyberieme si čo najviac peňazí z bankomatu, kľudne aj na viac krát- keby skolabovala ekonomika.

Rúška a ochranné pomôcky na Slovensku nedostupné? Zahájil som nákup z Číny, rúška a respirátory, na zlé časy – dodanie 30 dní.

Obmedzil som výdavky rodiny na minimum – žiadne zbytočné nákupy, žiadne skrášľovanie pre manželku. Čaká nás uťahovanie opaskov a musíme začať od seba, teda od teba.“ Najviac sa mi páčiš takáto prirodzená, bez umelých

nechtov a farbených vlasov“ šepol som jej večer, ale už som v duchu rátal úsporu. Možno mi neverila, ale je zlatá a vzala to športovo.

Také to domáce šitie rúšok – pre ich nedostatok na trhu sme využili svokrinu dobrú povahu a nehanbím sa to napísať, jej šijací stroj.

A zrazu kríza prepukla, firmy začali zatvárať a prepúšťať. A to všetko aj na základe prognóz Štátneho Inštitútu zdravotnej politiky. Ľudia a firmy sa začali chovať panicky.

Až neskôr sa ukázalo, že istí ľudia z tohto úradu sa sekli o celé dva rády v predpovediach následkov a tým ovplyvnili všetko. Rozhodnutia vlády, firiem a nás.

K dobru jej slúži to, že aj keď na základe zmrvených výpočtov, uchránila Slovensko od katastrofy, napr. Taliansko, Španielsko.

Vďaka nej Slovensko reagovalo na Covid prehnane, prísne a skoro, čo sa nakoniec ukázalo ako veľmi dobrý ťah. Vďaka aj Igorovi, sme na tom celkom dobre.

Čo ma naopak celkom štve, že Slovensko postavilo na tomto stupídnom odhade celú zdravotnú starostlivosť. Aby sme sa pripravili na posledný súd, odvolali sme všetky naplánované operácie, pozatvárali sme ambulancie a obmedzili sme príjem pacientov na minimum, okrem Covid pozitívnych. Pretože podľa odhadu čakáme extra nápor pacientov.

Začala sa vojna o nákup a vývoj pľúcnych ventilátorov.

https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/vyrobca-chirana-medical-dodal-nemocniciam-prvych-40-plucnych-ventilatorov/

Ja som 100 % zástancom toho, že radšej byť pripravený a nepoužiť, ako potrebovať a nemať. Ale zas odtiaľ, potiaľ. Teda ak nerobíte v súkromnej firme, to nevysvetlíte.

Záverom len toľko, moja manželka je zdravotná sestra a ja ju obdivujem za to čo robí. Naozaj, nikto z nás by si to s ňou za tých 700 eur nemenil a ani z inými sestrami, ktoré v mnohom ešte suplujú prácu lekára a to za minimálnu mzdu. Majú to ťažké.

Ale, čo ma v tejto dobe hrozne nasralo, je ten slogan, čo som videl v TV : od Polícia, záchranári a zdravotníctvo: „Zostali sme v práci pre vás, vy zostaňte doma pre nás. “

Link: https://bratislavskykraj.sk/zostali-sme-v-praci-pre-vas-vy-zostante-doma-pre-nas/

Ja chápem, že to bolo predtým, pred mesiacom, či dvoma, keď sme im tlieskali z balkónov, ako hrdinom doby. Ale zmenilo sa niečo na tom za dva mesiace?

Nenechajme sa strhnúť videami zo Španielska a Talianska, kde sú zdravotníci v prvej línií a často aj zomierajú. Nestíhajú sa ani prezliecť, nie to navštíviť svoju rodinu. Ak aj majú nejaký čas, boja sa, aby ich nenakazili a tak to radšej nerobia.

Tak tisíce ľudí prišli o prácu, pretože i keď nechceli zostať doma, tak museli. Na druhej strane vy, čo ste boli v práci pre nás, a to myslím v dobrom, sa staráte o ľudí. O koho sa všetci staráte po odvolaní nepotrebných operácií a zákrokov? Ste naozaj hrdinovia?

