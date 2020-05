Gastrolístky po novom.

Nový štátny návrh o gastráčoch sa nestretol s pochopením, pretože ľudia sú naštvaní. Namiesto útraty v obchodoch by mali využívať reštaurácie. Problém?

Ja osobne gastrolístky nedostávam, aj keď sa vo firemnej kantíne nestravujem. Vadí mi totiž kvalita jedla a davy ľudí. Stravujem sa v neďalekej reštaurácií, alebo si nosím jedlo do práce a keď nič nemám, som hladný. V každom prípade sa ma to netýka priamo, platím si to sám zo svojho.

Manželka gastrolístky dostáva. Sem tam ich použije na donášku jedla do práce, alebo si chystá stravu sama ráno doma a v práci si ju len zohreje.

Tak o čo ľuďom ide? Keď som čítal tie hlúposti na fórach, tak som bol sklamaný. Som sklamaný z vás, ktorí neviete normálne napísať, o čo vám ide. Žiadne návštevy reštaurácií v noci, žiadni vegáni a ich strava, žiadne 30 min. prestávky a že sa nestihnete naobedovať, to sú keci.

Na jednej strane sa mi ten nápad páči. Keď už dostaneme gastráče, a nevieme ich hneď zužitkovať, tak ich použime v reštaurácií, na čo sú stvorené. Pomôžeme tým podnikom, ktoré boli v kríze zasiahnuté najviac. Takže namiesto ich použitia na zaplatenie týždenného nákupu v Tescu, ich využijeme na príjemný nedeľný obed v obľúbenej reštaurácii s rodinou. Trochu mi tento nápad pripomína nápady zosnulého kapitána.

Takže ide o to, že drvivej väčšine zamestnancov, ako aj mojej manželke, sa hodnota gastrolístkov , samozrejme očistená od nákladov, tak nejak pripočítava k platu. A preto s tým ľudia počítajú. Ak majú plat 600 eur, 20 gastráčov po 3 eurá, dohromady 660 eur.

Za tých 60 eur mohla spraviť jeden nákup na týždeň pre rodinu. Teraz to budú 2 obedy v reštaurácií.

Bohatým je to jedno, ale tých chudobnejších to môže položiť. Je to pekné gesto pre reštaurácie, ale likvidačné pre rodiny s nízkym príjmom, ktorí sa na tieto peniaze spoliehali, a trochu si s nimi pomohli.