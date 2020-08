Finančná pomoc pracovníkom v prvej línii.

Tak ako je na Slovensku zvykom a obyčajom, rozhádali nás peniaze. Keď žiadne neboli, tak si každý nadával na premiéra, na jeho angličtinu, na rúška, na Tatry, na horko, ...

To všetko zmenila správa dňa – pracovníkom v prvej línii bude dodatočne rozdelených až 50 mil. eur.

Citujem:“ Táto suma sa má prerozdeliť medzi zdravotné sestry, policajtov, vojakov a pracovníkov domovov sociálnych služieb. Matovič však prekvapil verejnosť, keď na jednu z otázok novinárov zareagoval celkom rázne. ,,Pokiaľ si dobre pamätám, lekárov som neavizoval,“ skonštatoval politik.“

Za mňa OK, hovorím si. Celá naša prvá línia bola aj tak smiešna, ak si pozriete zábery z Talianskych, Španielskych, Amerických, proste z každej inej krajiny, kde naozaj o niečo v nemocniciach išlo. A za tých 30 pacientov na Jiske, ktorí tam boli od marca sme im už predsa zatlieskali.

Keďže sme boli pripravený na pandémiu obrovských rozmerov, nemocnice zrušili väčšinu svojich plánovaných úkonov a čakali sme na príval 500,000 pacientov. Čakali sme a oni neprišli. Nie preto, že Lockdown, že nie šibačka, že sme to dobre podchytili.

Preto, lebo sa pri výpočtoch sekli o dva rády. Ale nemocnice boli nachystané a my sme sa tiež pripravovali na apokalypsu. Chvalabohu nič z toho nenastalo. Len prázdne nemocnice s nudiacimi sa zamestnancami.

Po prepočítaní sa zistil omyl a zodpovedný človek bol prepustený, tu článok o vývoji Corona z marca:

https://domov.sme.sk/c/22360516/koronavirus-scenar-vyvoj-slovensko.html

Ale čo už, ľudia sa prepúšťajú, idú na skrátenú mzdu, majú home office, na PN a tí, čo majú deti, na OČR. Jediným menovateľom v tejto sračke je, že všetci títo ľudia prichádzajú o peniaze, ktoré potrebujú pre rodinu a na platenie účtov.

Takže čo spravia ľudia so skráteným príjmom? Uskromnia sa, nájdu si druhú prácu v supermarkete a odpustia si pre tento rok zahraničnú dovolenku.

Ale čo z niektorých ľudí urobila možnosť dostať pomoc v 1. línií?

Názor si urobíte aj samy, stačí si len prečítať reakcie na dotácie. Zrazu ako by bol každý v Bejrúte a ratoval zranených. Lekárov sa to strašne dotklo a chcú ospravedlnenie a bonus, povedal Marián Kollár.

Hneď, ako každý iný by som začal u tých najchudobnejších a najviac krízou postihnutých – lekárov. A dal by som to všetkým lekárom, lebo niektorí mali pohotovosť na telefóne.

Ďalej učitelia – ktorí síce poberali 100% platu, aj keď boli doma, ale mali veľa práce s excelom, ktorí sa museli narýchlo naučiť a s vyhodnocovaním, a tak. Bola to taká nepriama 1. línia.

Vojaci, policajti samozrejme – mali to ťažké a určite nezahrnuté vo mzde a v odchode do dôchodku v 50. roku.

Pracovníci sociálnych služieb a zdravotné sestry- ich odmenou je už úsmev starej bezzubej tváre a možnosť pracovať s nedocenenými doktormi a niečo sa od nich naučiť. Keďže sú skromní pri poberaní skoro minimálnej mzdy, odmena by ich asi len rozrušila, takže zľahka.

Ku učiteľom sa vôbec nebudem vyjadrovať, až na toto: je mimo môjho chápania ich arogancia. Boli doma, brali plné platy a rodičia suplovali ich prácu. Rodičia, ktorí boli na skrátenom úväzku sa museli s deťmi dennodenne učiť aj pár hodín, a učiteľ chce teraz prémiu? Ja verím, že väčšina učiteľov je proti. Ja verím, že sa objaví video, alebo link s ich nesúhlasom a odmietnutím tejto absurdnej myšlienky. Ja verím v ľudské dobro.

Skončil som, povedal som, čo som musel. Verím, že veľa ľudí z každého odvetvia vykonalo mrte práce aj nad svoj štandard.

Ale ľudia buďte súdni, karma vám to môže raz vrátiť, tak sa nepreceňujte.