Kopať do ležiaceho by sa nemalo, aj keď je premiér.

Povoliť, či nepovoliť? To je tá dilema posledných dní, ktorá sa dotýka väčšiny z nás. Je to peklo.

Niektorí mysleli, že je to za nami, že to skončilo. Ale ukázalo sa, že to ani poriadne nezačalo. Frustrovaný premiér už síce neplače v priamom prenose, ale rieši to obviňovaním všetkých nezodpovedných, tých ktorí to pokazili.

Tu by som to ale stopol a odpustil mu. „Raz môžem, pripíšem to šoku“.

V tej rýchlej reakcii na negatívne výsledky celej krajiny, človek ľahko zabudne na vlastné prehrešky, ale internet nezabúda. Hlavne, keď si človek, ktorý musí byť vždy stredobodom okamihu.

Áno, samozrejme je to už tisíckrát obmieľané kompro premiéra na svadbe – bez ochrany, a bez rúška.

Na jeho obranu a teraz naozaj úprimne a bez predsudkov. Bola iná doba, s voľnejšími pravidlami. Koľko z vás, ktorí ste mali svadbu v lete, v tom horúcom počasí, ste mali rúška celý čas nasadené?

No vidíte. Máte šťastie, že nie ste fotogenický premiér túžiaci po publicite.

Aspoň sa zatiaľ nevyhovára na Deepfake, ako niektorí ostrieľaný politici. To som nepovedal, to nie som ja, ten hlas je upravený a účelovo zostrihaný...

Premiér sa učí, škoda že zo svojich chýb, o to to bude dlhšie. Zatiaľ je taký bezprostredný. Povedzme si na rovinu, na štátnika ešte nedorástol, možno časom.

Ale prišla zlá doba, najhoršia doba za posledných 100 rokov a vedie nás práve on.

Fico, Pele, Bláha... ja neviem, kto všetko zrazu kritizujú všetko, čo táto vláda urobila. Chcú dôchodky, vlaky zadarmo, obedy ...všetko. A pritom vedia, že v tejto situácií je to nereálne. Budú hejtovať internet a médiá, porovnávajú neporovnateľné. Apelujú na slaboduchých, ako prípravu na ďalšie voľby, je to hnus. Zrazu by chceli uplatniť to, čo nedokázali za roky „blahobytu“. Ale oni vedia, že sa to nedá. Ale budú ľudí kŕmiť klamstvami, aby si zachovali tvár socialistov.

V tejto dobe sa všetci sťažujú. Všetci chcú mať plné štadióny, divadlá, reštaurácie, bary, kiná, hotely, aquaparky, ale aj byť v bezpečí. Ale ako to urobiť?

Bezpečné riešenie proste neexistuje! Aj premiér by sa mal podriadiť odporúčaniu krízového štábu a nezasahovať do jeho rozhodnutí. Ak to urobí, čo aj robí, bude znášať následky.

Žiaden dobrý skutok nezostane nepotrestaný. Tak čo s tým?

Skúste sa na okamih zamyslieť a vymyslieť systém, ktorý pomôže všetkým, ale aj ich ochráni. Skúste skĺbiť vaše vedomosti, potreby, priania, očakávania, nariadenia a obavy a dajte odporučenie, ako to vyriešiť. Zarobiť a neublížiť.

A myslite na to, že to musíte aplikovať globálne, nie len pre váš segment, ale pre všetky. A teraz to vynásobte x 100.

A ste na tom, čo musí rozhodnúť premiér.

Ja som ho nevolil, nemám ho rád. Milionár, podvodník s titulom, cirkusant. Bol dobrý v opozícií, keď upozorňoval na podvody a klamstvá. A zrazu premiér, prekvapenia pre mňa a určite aj pre neho.

Ale jeho zodpovednosť je za celú krajinu, teda za všetkých. Nie len za zdravých, ale aj za nemocných.