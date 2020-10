Pod Smerom je najväčší Hlas.

Každá ťažká doba vyžaduje zložité riešenia. Ťažká doba prišla aj na Smer, keď strane začali pred voľbami padať preferencie, ktorých prepad nezastavili ani na rýchlo schválené 13. dôchodky a obedy zadarmo.

Po voľbách už museli bojovať o prežitie. Opozícia nie je pre nich.

Počul som jeden príbeh, ktorý mi zozačiatku prišiel absurdný, ale časom ma ohromil svojou genialitou. Ale je to pravda? Podľa mňa len konšpirácia.

Predstavte si, že vedenie Smeru si uvedomuje stratu hlasov kvôli všetkému možnému - (Fiko) a nárastu preferencií jeho žiaka - (Pelé).

Každý z nich má svojich voličov, ale nie každý by volil oboch v jednej strane. Čo s tým?

Fiko to nevzdá, aj keby mal naraziť na ľadovec. Fiko je ľadoborec bez bŕzd, ktorý brázdi vody volebných večierkov pri MDŽ, vymetá sociálne zariadenia a domovy dôchodcov. Hádže dôchodkyniam hrebíčky, bohužiaľ po dvoch.

Fiko je torpédo, ktorý sa nestal ani prezidentom, ani generálnym prokurátorom.

Preto zatiaľ len sedí na trestnej lavici a čaká, kto začne prvý hovoriť a čo povie.

Na druhej strane Pelé, je neoficiálna neoholená tvár strany, budúcnosť. Sústreďuje sa na mladšie ročníky, samozrejme profesionálne. Nerozdáva kvety, zatiaľ. A poučil sa z chýb učiteľa a nebýva v dome kriminálnika.

A teraz ten geniálny plán:

Pelé odíde zo Smeru aj s pár kolegami, ktorý by Smeru aj tak nepomohli. Založí si novú stranu so zvučným menom, napr. Hlas.

Všetci na seba budú akože nadávať a robiť si prieky. Keď ľudia uveria, zvolia si stranu.

V dôležitých bodoch však budú strany hlasovať rovnako, hlavne sústavne napadať existujúcu vládu za všetko, proste kopať do ležiaceho na zemi. Hlavne všetko spochybňovať a hneď súdiť, a rozmazávať to v TV a novinách, útočná taktika. A tváriť sa, že my sme doteraz nič nepokazili.

Cieľ sú predčasné voľby, a ak ich vyhráme tak tu bude znovu kľud a poriadok.

Hlas + Smer + (Ľsns = koalícia)?

To je ten plán? Vám úplne vyhráva?

A Mazurek bude čo? Minister obrany? Vnútra?

IDIOTI.