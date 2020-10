S gumou či bez gumy, toť otázka.

Aj vy ste na tom tak ako ja? S gumou, alebo radšej bez nej? Kvôli bezpečnosti viem, že guma je lepšia, ale ten pocit bez nej, no nerozprávajme si, to sa nedá porovnať.

A teraz vážne, už ma naozaj unavujú ľudia, ktorí tvrdia, že chodia bez, pretože to nevadí. Vadí to, a ak nie vám, tak ostatným určite.

Ak už ste si konečne niečo prečítali, prečo to nie je kniha, alebo pre úplných začiatočníkov, návod na zostavenie, na údržbu.

Keď preskočíte tento krok, ste stratení. Omylom kliknete na nesprávnu stránku a zrazu kážete o mikročipoch, bez rúškach a infiltráciách čipmi.

Skúste sa na okamih zastaviť, nadýchnuť sa a vydýchnuť. A teraz rozmýšľajte. Je to iné?

No asi to nepôsobí na každého, sakra.

Tí inteligentnejší, z prvej skupiny rozdiel poznajú hneď a možno svoj postoj prehodnotia, mali by. Máte to? Noste to rúško.

Žiaľ, ak ste zo skupiny popieračov, ste stratení. Ale ja vám to nevyčítam, síce nedokážem premýšľať ako úplný dement, ale ľudia s vašim intelektom sa určite uplatnia pri upratovaní diaľnic od mŕtvych zvierat.

Viď Sheila.