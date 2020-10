Univrzálne riešenie Covidu - existuje?

Už od marca sa všetci hádame. Na jar sme opatrenia vlády ešte nejak dali, ale teraz sa v jednom kuse hádame a nevieme sa dohodnúť.

Tak si dnes predstavte, že ste vrchný manager, premiér, a vyriešte túto situáciu tak, aby boli všetci spokojní. Myslím všetci - víťaz získa možno aj Nobelovu cenu.

Z čoho sme sa ako republika poučili je, že už nemôžeme zavrieť ekononomiku, tkz. Lockdown. Pretože štát jednoducho nemá dosť financií na jeho réžiu. Skúsil to a už a vie, že to druhýkrát neskúsi.

Preto teraz zatvárame iba stredné školy a nie základné, pretože pri zavretí základných škôl, by museli ostať doma aj rodičia. T.z. ďaľšiu korona OČR, na ktorú štát nemá + deti zdravotníkov v prvej línií by ostali doma tiež. To by bolo ďaľšie oslabenie zdravotníckeho personálu.

Takže sme sa dohodli, prvý stupeň ostáva.

Musia ostať aj ťahúni ekonomiky, aj keď je to hocikto - automobilky - musia ostať. Treba si uvedomiť, že na každú automobilku je naviazaných min. 100,000 ľudí ako nepriamy a priamy dodávateľ.

Nemocnice a ostatné zariadenia - tie tiež nemôžete zavrieť, ľudí musí niekto ošetrovať a operovať.

Čo obchodné reťazce? Potrebujeme ich? Áno, musíme si nakúpiť základné potraviny každý deň, alebo by sme to mohli zmeniť na jeden veľký nákup mesačne + nákup pečiva každý deň v našej komunálnej predajni - to podľa mňa stačí. Nakupovanie nie je šport, len to tak dnes vyzerá.

Všetko ostatné si zabezpečím cez online nákup.

To je môj Covid život, ostatné môžem oželieť. Ale čo vy?

Budte kreatívni, ale kritickí. Čo by ste zmenili vy? Budťe premiérom!