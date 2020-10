Kultúra je na dne a od dnes aj finančne.

Teraz som dopočúval „Ťažký týždeň: O slovenskej (ne)kultúre“ s p. Gorduličom, ktorý sa venoval nedostatkom financií v kultúre. Gorduliča môžem, nie vždy s ním ale súhlasím.

Ja kultúre moc rozumieť nechcem, v TV pozerám len dokumentárne filmy a sem-tam šport, hlavne golf. Manželka má rada romantické filmy a deti Simpsonovcov.

V súkromí na svojom NB pozerám obľúbené seriály a porno. Nie však slovenské.

A teraz k mesačným platbám:

RTVS koncesionárske poplatky – 4,64 Eur

Netflix – 10 Eur

Mágio SAT – 20 Eur

YouTube – 10 Eur

Za internet - 25 Eur

Ulozto – 9 eur

Do divadla nechodím, do kina zriedka, doma mám domáce kino s ozvučením, do ktorého som investoval dosť.

Tak mi prepáčte umelci, že nezdieľam váš ťažký osud, ako svoj. Ja dávam na kultúru mesačne viac, ako na svoje deti.

A ako sa tie peniaze prerozdelia, už nie je môj problém, ale vášho ministra a vás.

Ja balet nemusím.