Sociálny experiment.

Tak nám vláda pripravila monumentálny experiment, ktorý nemá vo svete páru, snáď okrem Číny, ktorá ale nemá problém s ničím.

Ale namiesto národnej hrdosti s prvým miestom na svete, sú niektorí Slováci nedôverčiví, otrávení a pripravení sabotovať tento akt "Spoločnej zodpovednosti."

Dobrovoľnosť – to je to, čo niektorých ľudí pomýlilo a zmiatlo. Niektorí si mysleli, a to nekecám, že na test dobrovoľne nepôjdu a radšej zostanú doma v karanténe, samozrejme za plný plat. Takže také 2 – týždňové hradené voľno z presvedčenia.

Postupné zhlúpnutie – každý si časom nejakú hoaxovú správu prečíta, sú všade. Ale dôležité je potom sa nadýchnuť a zamyslieť sa. A na toto niektorí ľudia zabúdajú, vynechajú kroky a rovno preposielajú, aby boli na fórach aktívni. A časom sami uveria aj najväčšej absurdite.

Náhle nadobudnutá znalosť virológie – keď každý deň strávite 10 hodín googlovaním všetkého ohľadom Covidu, môže sa stať, že sa cítite ako expert pre všetko.

Zodpovednosť – s tým najnovšie prišli niektorí lekári, ktorí by vážne nechceli odoberať vzorky v prvej línii za smiešne peniaze. To radšej prenechajú medikom a zdravotným sestrám, len by sa tam plietli. Oni budú strážiť pevnosť a bojkotovať tento úplne nelogický počin vlády. Ale ak by sa náhodou spätne rozdeľovali peniaze za prácu v prvej línii, tak čo myslíte?

Pointou tohto šialenstva je obmedziť Covid, bez úplného zatvorenia krajiny a totálnych ekonomických strát. To nie je snaha len nás, ale celého sveta. Každá krajina to robí trochu inak, ale v podstate sa kopírujeme, akurát v časovom odstupe. To čo je dnes, bude za týždeň iné.

Pozrite sa okolo, každá krajina má problém a to sa bude len zhoršovať. Ak sa každá krajiny hermeticky neuzavrie, ako Nový Zéland, šíreniu nezabránite. Ale môžete ho spomaliť na prijateľnú úroveň a tak ochrániť ekonomiku a zdravotníctvo.

Matovič je dnes nepriateľ č.1. Mne je to jedno, nevolil som ho. Ale je mi ho trochu ľúto, pretože ak urobí hocičo, vždy bude zlý. Fico, Pelé, Kotleba, všetci zrazu majú recept na všetko, a ak nie, tak by to urobili tak, že by nikto netratil.

Ale to sú len prázdne reči ľudí, ktorí nám už ukázali, ako to nejde a teraz sedia doma po tme a modlia sa za infarkt pre všetkých zatknutých sudcov, ktorí začali vypovedať.

Každý človek v krčme pri pive má patent na rozum a riešenie problému. Väčšinou len svojho.

Premiér má zodpovednosť a musí rozhodnúť, ktoré s týchto riešení uplatní a ručí za to svojim postom a povesťou.

Tak ak s týmto experimentom nesúhlasíte, pretože si myslíte, že je zbytočný a nesprávny a nemáte Matoviča radi, tak mu podrežte vetvu, na ktorej sedí.

Ale nie bojkotom tejto akcie, na tej sa zúčastnite v plnom počte.

Na kritiku bude čas po mesiaci od testovania. Ak nám to pomôže, budeme mať pekné vianoce, ak nie, môžeme sa realizovať v nových voľbách.

Obávam sa ale, že v tejto dobe nebude víťazov, len menej porazených.