Znásilnené Slovensko.

Máme za sebou druhé kolo ne/dobrovoľného testovania na Covid, ktorého sa zúčastnila väčšina obyvateľov našej malebnej krajiny. Viac ako výsledky testovania však na Slovensku rezonuje niečo iné.

Porovnávanie účinnosti Antigénových voči PCR testom je dnes téma č. 1.

Ľudia, ktorí mali doteraz problém vybrať si peniaze z bankomatu, zaplatiť účet cez internet banking, alebo nahrať si Farmu, sú dnes expertami na účinnosť testov a ich použitie. A to nemyslím len dôchodcov, ktorých debatu som nechtiac vypočul na chodbe nemocnice, pretože som zasa nemal slúchadla a nepočuť to naozaj nešlo.

To by bolo pochopiteľné, ale aj niektorí moji vrstevnici sú rovnakí.

Téma č. 2 je začipovanie. K tomu sa neviem odborne vyjadriť, keďže nie som čip.

Ale niekto to povedal niekomu a údajne je to pravda. A keď to niekoľko ľudí povie ďalším, stáva sa z toho povera. A tá ide dedinou, kým nespadne do potoka.

O prvú tému mi nejde, je to fakt. PCR testy sú presnejšie – cca 99,7% - trvajú však dlhšie – min. 24 hod., a test stojí 70-100 EUR.

Prečo štát nepoužil tieto testy? Logická otázka a tu je odpoveď.

Štát dokáže denne spracovať cca 20,000 testov PCR, zahrnúc súkromné aj štátne laboratóriá. Pri počte 3,600,000 otestovaných to je 180 dní vyhodnocovania, čo je bezpredmetné. Aj keby to dokázal skôr, povedzme za 90 dní. Trolovia vám toto nepovedia, ale výsledok za 90 dní je už teraz zastaralý.

A pri cenách PCR testov by nás to stálo 100x3,600,000 = 3,600,000,000EUR.

Preto radšej rýchlovka s Antigenom, aj keď je účinnosť cca 70% voči PCR, mi dajme 50%.

Takže teoreticky dokážeme zachyťiť 50% z naozaj nakazených ľudí, ktorí sa prídu otestovať.

T.z., že naozaj chytíme 50% nakazených ľudí, ale s tých čo prídu.

A tu vidím problém, medzi vládnymi a svojimi podkladmi. Ale to nie je ich problém, ale problém rovnice.

Ak sa nám príde otestovať 60% ľudí v danej lokalite, vyhodnotíme ich výsledky a to nie je dobre.

Dám konkrétny príklad: mesto má 100,000 obyvateľov a z nich 60,000 sa ide dať testovať. Z nich sa zistí pozitivita 0,6%, t.z. 360 ľudí je pozitívnych na Covid. To vyzerá dobre a tak sa to aj prezentuje médiám.

Ale čo keď zoberiem neotestovaných 40,000, a z nich vyselektujem, čo sú príliš mladí a starí – dajme tomu 50% - ale ešte vždy nemusia byť zdraví – len aby rovnica nebola moc zložitá.

Dostanem 20,000 zo 100,000, ktorí sa neboli testovať. A títo ľudia buď vedeli, že sú nakazení, alebo si to mysleli, alebo na to dlabali, alebo...

Keď s toho zbytku zoberiem len 10% - je to plus 2,000 ľudí.

Takže zo 100,000 ľudí máme 360 potvrených + 2,000 neotestovaných. Ak k tomu pripočítam aj chybu testu – cca 2,500 na 100,000 – to je môj odhad celej populácie Slovenska, cca 2,5%.

Ale toľko k testom, na overenie sú tu iní odborníci.

Téma č. 2 je začipovanie, alebo implementácia čipu do vášho nosu.

To nemyslíte vážne? To ste už naozaj takí zblbnutí Facebookom, že miesto novej kuchyne, alebo kúpeľne vidíte takéto sprisahanie? Kto by Vás chcel sledovať? A načo?

Viete, čo by bol naozajstný Lock-down? Zakázať Faceboook na mesiac. To by vyriešilo oveľa viac problémov, ako zatvorenie krajiny.

Vy, čo ste online pripojení a čítate každú kravinu, ktorá vám príde a obratom ju preposielate svojim známym, bez toho, aby ste sa nad tým zamysleli. Medzi obrázky svojej rodiny a detí dokážete vtesnať akúkoľvek hlúposť, len aby ste boli zaujímaví?

To vy ste tou skutočnou nákazou, to vy ste agresori. Forwarderi hlúpostí, pretože nič zaujímavé v skutočnosti nezažijete, len preposielate odkazy iných hňupov, aby ste boli in.

Tak už prosím nepíšte o sledovaní, nikoho nezaujímate. Váš prázdny život je len váš problém.

Ale to neznamená, že vám NAKA neopraví dvere, zvonku.

Nemusíte mi posielať like, stačí keď prestanete šíriť bludy.