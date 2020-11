Zúfalstvo Smeru, alebo Hlasu je očividné.

Politika je strašné svinstvo a byť v nej znamená, že máte hrošiu kožu a k tomu odpovedajúci charakter. V tej Slovenskej sa momentálne prepiera toľko špiny, že je ťažké udržiavať pozornosť len v jednej rovine, ale tak to má byť.

Sú to kúzelníci.

Kúzelník vie veľmi šikovne odviesť pozornosť a silou sugescie vás presvedčí, že má pravdu. Vie teda kúzlom odvrátiť vašu pozornosť od jedného dôležitého problému a nasmerovať vás ku niečomu, čo je irelevantné.

Tých príkladov sú mraky, spomeniem len ten dnešný, ktorý ma zaujal.

Pán Hlas – namiesto toho aby pomaličky balil ponožky, biele tričká a slipy do kufríku, rozhodol sa verejne vyjadriť a ostro skritizovať výsledky plošného testovania. Keďže to ale kritizuje každý dôchodca, brigádnik, lekár, občan SR ...všetci okrem Matoviča, pán Hlas úplne logicky pritvrdil.

A teraz tá sranda:

„Žiadame, aby štát na svoje náklady preveril všetkých, ktorým po tomto víkende prikázal sedieť doma. Je to jednoduché a poctivé riešenie, ktoré ukáže, akú výpovednú hodnotu majú použité antigénové testy a či celé plošné testovanie nie je len obrovskou PR akciou vlády a jej predsedu. Ľudia sa dozvedia, či sú skutočne pozitívni alebo skutočne negatívni. Vláda, ktorá sa neustále dovoláva pravdy, by im tú pravdu mohla konečne povedať," skonštatoval Pellegrini.

Tak takéto kúzlo na nás vytiahol ex-premiér, pretože si myslí, že je naozajstný kúzelník, ale nie je. Je to len tragéd, ktorý z nás chce robiť debilov.

Ak toto mala byť jeho veľká PR akcia, tak sa dotkla ešte menej ľudí, ako Kotlebov love drink.

Nebudem tu vysvetľovať, prečo je tento návrh úplne mimo, ale tá drzosť, že si myslí, že sme všetci úplne blbí a negramotní ma uráža.

Politika je svinstvo a najväčšie svine si rypákom hľadajú cestu ku kukurici.

(Pre moju mamu a iné mamy, ktoré sa neurazili mojim rozhorčením: 13,509 nakazených, výsledky k 9.11.2020, testovaní v 7.-8.11.2020 )

Aby to malo mať význam, muselo by sa testovať zároveň, inak nie. Spätná konfrontácia testami o ničom nevypovedá. Ak som dnes – 7.11.2020 – pozitívny a vy mi urobíte ďalší test 10.11 a výsledok mi príde 11.11.2020 – a bude negatívny, tak čo? To si z nás robíte srandu, to je vaše riešenie?

On vedel, že je to nelogické a neprevoditeľné. Ak to viem ja, tak tá mašinéria tiež. Možno len chcel, aby ste nachvíľu odvrátili tvár a on vám ukáže iné kúzlo.

Je predsa kúzelník.