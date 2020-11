Igor bojoval si statočne, ale treba vedieť, kedy odísť.

Viem sa vžiť do tvojej situácie a viem, že nie je ľahká. Prebral si tento úrad v najhoršom období, aké kedy bolo, ale tvoji oponenti ti neodpustili nič. V tvojom prípade sa ukázala špinavosť politiky v plnej paľbe.

Ja ťa nebudem obdivovať, ale ani haniť. Snažil si sa presadiť aj nepopulárne opatrenia, ktoré majú určite význam, ale stretol si sa len s nepochopením a ignoranciou.

Proti Covidu si bojoval statočne, úmerne s tvojimi právomocami, ale zvládol si to výborne.

Dosiahol si taký stupeň autokratického ovládnutia národa, že každý smrkal, kašlal a kýchal, podľa tvojich predstáv a pokynov.

Ale ľudia sa búria, negatívne testy im nestačia, chcú vidieť aj koniec tunela, ktorý si zabetónoval.

Ja nie som ako oni, chápem tvoje myšlienky, ale už nechápem tvoj tvrdohlavý postoj voči iným názorom.

Kancelárka sa momentálne nedíva, tak môžeme byť úprimní. Igor stojí ti to za to? Za všetko to nepochopenie, za všetku tú nenávisť?

To, že si premiér neznamená, že ten problém nemôžeš delegovať na niekoho iného. A ty by si len vystúpil v TV ako hovorca a iba toho dobrého. Buď prosím len politik a zbieraj like na Facebooku, ale nesnaž sa byť politikom, virológom, doktorom, vojakom, všetkým. Potom vyzeráš, ako debil, ktorý sa nevie ani poriadne obliezť, alebo obuť.

Supy už sa zlietajú na tvoju mršinu, v politike bežný jav. Tak si skús zachovať tvár a rob to, čo naozaj vieš.

Ale nechaj nás nadýchnuť cez tú skur...nú rúšku, daj nám trochu nádeje po tých testoch.

Nebuď ako gestapák. Pretože Pele, Fico a ani Sulík, by nás takto škemrať nenechali.

A to sú tí, ktorí idú ostro po tvojom jobe.