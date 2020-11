Tak kostol áno, ale nočný pub nie? Aký je tam rozdiel?

Čo človek to názor, čo názor to postoj, čo postoj to človek, a čo človek to názor. Je to taký bludný kruh, z ktorého si ľudia berú len to svoje, ale ignorujú pri tom záujmy iných ľudí a ich potreby.

Tak sa môžu otvárať nejaké prevádzky, ako divadlá, kiná a kostoly v obmedzenom režime.

Prečo divadlá a kiná a nie futbalový zápas s 5,000 ľuďmi?

Je to ako keď vysvetľuješ, prečo nie je rovnaké nakupovať v Tescu, keď máš rúšku a dodržiavaš odstup od fandenia na zápase, kde všetci kričia, pľujú a určite rúška nemajú nasadené.

Mne sú divadlá aj kiná ukradnuté, a aj futbalové zápasy. Čo na nich štát zarobí?

A na viere? Na tej štát netrhne nič. Nemá to vysporiadané.

Ja nie som katolík, aj keď moja rodina je. Chápem postoj ekonóma, že otvorené kostoly aj keď z opatreniami neprinášajú peniaze do štátnej kasy.

Ale možno by ste si chceli problém pozrieť aj z inej strany. Z tej duchovnej.

Peniaze nie sú všetko. A v tejto ťažkej dobe potrebujú ľudia vieru. Tá viera ich zbližuje viac, ako vaše hádky a povinné očkovanie. Tá viera je pre mnohých všetko čo majú a potrebujú to.

Tak sa nesprávajte len ako ekonómovia, ale aj ako ľudia. To, že niečomu nerozumiete, ešte neznamená, že to neexistuje.