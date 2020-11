Novinári sú najväčší odborníci na všetko.

Poslanie novinárov bolo kedysi iné, ale zdá sa mi, že niektorí našli ľahšiu cestu ako si zarobiť svoj plat. Už to asi nemusia byť vyštudovaní žurnalisti, stačí že máš s laptop a všeobecný prehľad.

A to by bolo v poriadku, keby sa ... a teraz slušne, nezapájali do každého problému s pozície ja som najväčší expert a spochybním všetko, lebo môžem.

Investigatívni novinári sú prínosom a ich prácu určite ocení každý, hlavne tí neobžalovaní.

Ale tento bulvárny spolok, ktorý píše pre SME na hlavnej stránke, je úbohý a hlúpy.

Ja si platím Sme predplatné kvôli profesionálom, nie kvôli článkom amatérov, to si môžem písať rovno sám.

Samo Marec sa krásne rozpísal o niečom, na čo jeho intelekt zjavne nestačí – ale napísal článok a dostal za to plat.

Týmto článkom mohol ovplyvniť mnoho ľudí s podobným intelektom – nie je to poplašná správa?

O autorovi

Vyštudoval polonistiku v Banskej Bystrici a dlho pracoval v reklamnej agentúre ako copywriter. Popritom blogoval na SME a písal články na mnohé iné portály. Odišiel do Denníka N, vrátil sa. Jeho životnou ambíciou je živiť sa nie písaním, ale čítaním kníh. Lásku k peknej literatúre vyvažuje láskou k hudbe, ktorú málokto dokáže počúvať. – úplný expert na virológiu a sociálnu politiku.

Ďalší dnes bol: MARTIN KUGLA s článkom:

Matovič s Mikulcom doslova legitimizovali extrémistickú scénu.

Aj on musí vedieť, že sa stým veľa robiť nedalo. Buď to tvrdo potlačiť, alebo nechať až na výtržníkov a tých zatknúť. Medzi tým nezraniť nevinných a deti.

Ale oni chcú a musia vytĺkať príbehy, aby im zaplatili.

Tak nám napíš tvoj postoj, keď si tam bol. Ako by si to urobil ty? Stĺkol by si všetkých do kocky?

Ak by to policajti urobili, písal by si o ich brutalite?

Ono je jednoduché všetko komentovať z pozadia, a keď sa vývoj nejaví zaujímavý, tak ho niečím prifarbiť. Čím, krvou?

Je smutné, že aj v platených novinách figurujú články tkz. novinárov, ktorí namiesto pravdy hľadajú len viac laikov a hejt. Čím väčšia hlúposť, tým viac hlasov.

Realita je nudná a tak sa k nej treba odborne vyjadriť, prifarbiť ju a potom rýchlo napísať článok a poslať vydavateľovi a inkasovať 30 strieborných.

Dúfam, že vás karma dobehne a bude prvá, s najviac laikami.