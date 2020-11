Prognóza vývoja Covidu na najbližšie obdobie.

Ja viem, všetci sme už unavení z testovaní, z rúšok, zo správ, z politikov, zo zavretých prevádzok, zo zrušeného lyžovania v Tatrách, z nákupoch ako za socíku a z chýbajúceho sociálneho kontaktu.

Na druhej strane neviem. Najbližšie obdobie to nevyzerá o moc lepšie. Stále to isté testovanie, nadávanie na dôchodcov pre ich nákupný čas od 9,00-11,00 , deti sú drzé a zrazu aj moralizujú, pretože sú stále doma a nič poriadne sa nenaučia. V robote je tiež na draka, home office je síce momentálnym riešením, ale nie je pre každého a nie každý ho môže prevádzkovať.

Proste beznádej a anarchia, mám pocit ako keď som mal 17 a býval u rodičov.

Ale keď sa vráti manželka z práce a kričí na nás, za nespratané taniere, za bordel v dome, za neutretú podlahu a drobky v posteli – dáme sa dohromady a povieme, mami to už bolo včera.

A žijeme ďalej, ale skôr živoríme. Práčku, sušičku, umývačku neviem zapnúť, potrebujem manželku.

Zapnúť stroj času, ktorý by nás preniesol do doby pred 20 timi rokmi, keď sme mali obaja ideálnu váhu a život, to neviem. Prepáč zlato.

Jedinou nádejou na riešenie Covidu, a tým aj našej situácie je liek.

Ak bude spoľahlivý a účinný, konečne sa nadýchneme bez rúšok. Ak nie, budeme naďalej len zajatci v našich životoch.