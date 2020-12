Nepriateľ štátu.

Ak by sme dnes urobili anketu, ktorého politika Slováci najviac nenávidia, ani nemusíme čakať na slávnostné vyhlásenie. Mazureka aj s jeho negramotným kolegom, by s prevahou o triedu zdolal náš premiér.

Hlúpy nie je, má predsa diplom. Ale je samoľúby viac, ako by si zaslúžil.

Skoro všetky návrhy komisie, ako zvládnuť Covid beriem všetkými desiatimi. Vychádzajú od odborníkov a majú logiku. Chápem aj prvé plošné testovanie, a prečo malo byť povinné. Ak sme potrebovali reprezentatívnu vzorku aspoň 70% ľudí, bolo to potrebné. (viď dobrovoľné testovanie v CZ a AT)

Vidím aj zmysel v opakovanom testovaní, na nejakej 3 - týždňovej báze, to by určite pomohlo znížiť počet nakazených v obehu.

Chápem aj zatváranie jednotlivých podnikov a škôl na základe aktuálnej situácie, ktorá nie je dobrá.

Čo však nechápem, je vaša nutkavá potreba vyjadrovať sa ku každému jednému opatreniu. A čo je ešte horšie, ohýbať nariadenia komisie podľa svojej vôle (zlovôle.)

Ja viem, že všetci na vás útočia, lebo si to beriete až moc osobne. Potom máte potrebu vystúpiť v étery a vysvetliť to ľuďom, ktorí vás už majú na háku.

Ja som vás nevolil. Nie preto, že by sa mi nepáčil váš štýl, ale ja som vo vašej strane nevidel vodcu, len dobré divadlo. Bol som prekvapený, keď ste prijal miesto premiéra, ale to asi aj prekvapilo aj vás. To Prime Minister vás asi oslepilo a možno to dnes aj ľutujete.

Vy zatiaľ nemáte ten správny ťah na bránku, nie ste vodcovský typ. Ale aj tak môžete byť veľmi dobrý premiér.

Len už sa verejne nevyjadrujte k témam a opatreniam voči Covidu. Nemám rád hovorcov, ale vám by jeden, či dvaja pomohli. Nakŕmte ich informáciami, ktoré ste chcel povedať verejnosti a držte sa od mikrofónov.

Problémy, ktoré máte vo vláde, by ste si tiež mali vyriešiť tam. Ja nerozumiem tomu, že si píšete cez FB ako parta stredoškolákov a ešte máte potrebu nás o tom informovať. Ja seriem na vaše infantilné príspevky, keď ľuďom dochádzajú peniaze a musia sa stále zadlžovať. To sa ako hráte kto má kratšieho a tenšieho?

Mali by ste si uvedomiť, že s tým, že ste prebrali túto vládu, ste prebrali aj zodpovednosť za 5 mil. ľudí, ktorí chcú pracovať a vytvárať HDP. Tak, keď už dáte nejaké opatrenia proti Covidu, tak rovno rozmýšľajte, ako budete kompenzovať postihnutých ľudí.

Nešetrite, nemáte prečo. Covid je globálny, a všetky štáty majú rovnaký problém. Keďže ste si ako vláda neznížili platy na úroveň životného minima, alebo aspoň na 60%, ako nám ponúkajú zamestnávatelia, neviete o čom je reč.

Keď už máte vstúpiť do nejakej debaty, tak táto je pre lajky dobrá.

Kompenzácie pre všetkých zasiahnutých.

Vykašlite sa na komisiu – má svoje dôvody a svoje riešenia, nezasahujte do jej kompetencie. Je v nej x-odborníkov a mali by vedieť, čo ponúkajú a prečo. Zvoľte niekoho, kto bude niesť zodpovednosť: napr. nominujem za nás ministra zdravotníctve a pani Cigánikovú za SaS.

Vec vybavená, nech si to vyriešia medzi nimi.

A vy teraz máte oveľa viac času venovať sa kompenzáciám a tu to môžete Sulíkovi natrieť. Sulík je síce výborný ekonóm, ale nie v stave núdze.

Prečo? Pretože Rišo šetrí, kde sa dá. Rišo rozmýšľa a kalkuluje. Spravuje štátny rozpočet tak, ako by bol jeho vlastný. Rišo by bol perfektný minister, keby nebola Covid kríza. A tu je problém.

Problém pri kompenzáciách je minister hospodárstva, nie premiér. A Sulík zvláda oveľa viac ako aritmetiku. Namiesto toho, aby sa venoval kompenzáciám firiem a ľuďom, radšej bude podkopávať autoritu premiéra, aby priznal svoju nechuť kompenzovať náklady a platy - klasické odvedenie pozornosti. Sulík je had, čo podrazil aj Radičovú a nepochybujem o tom, že podrazí aj vás.

Znovu opakujem, nie som volič Matoviča. Ale niekedy je mi ho ľúto. Nevedel kam sa po voľbách chystá a určite nevedel, kam až dopadne.

Pán premiér, nesnažte sa vyriešiť tento puč sám, nato nemáte vlohy, bez urážky.

Ale skúste si zobrať aspoň časť s tohto článku a prispôsobiť sa, aj keď nasilu.

Ak nie, tak so Sulíkom príde Pelé , potom Ficko a po ňom veľká tma.

Chcel by ste mať za predsedu parlamentu Mazureka?