Vakcinácia po slovensky.

Vakcinácia proti Covidu je dnes skoro neslušné slovo a tak sa budem snažiť moc nenadávať. Z prideleného balíku sme dostali svoju časť a je len na nás, ako s ňou naložíme.

Nepatrím k žiadnemu separatickému hnutiu na Slovensku, takže nie Smer, nie Hlas, nie Kotleba a v poslednej dobe aj nie Maťovič a Sulík.

Ale byť super fit, to mi je tiež trošku divné, nie som šprintér, ani trojskokan.

Som ale relatívne schopný v matematike a čítanie mi ide tiež. Tiež mi ide kombinatorika a všeobecná logika. Čo ale nedokážem pochopiť je ľudská hlúposť a štátne plytvanie hocičím.

Očkovanie proti Covidu je jediná možnosť vrátiť sa aspoň čiastočne k predchádzajúcemu životu.

Nehovorím, že bude rovnaký, ale bude sa mu najviac podobať. Koľko už ste nevideli svojich blízkych, lebo žijú v iných štátoch, alebo sa bojíte kontaminácie?

Rúška vám tiež nevadia? Tá inhalácia vášho prirodzeného chrupu? Je to des, nie? Môžeš si zuby drhnúť aj 5-krát denne, stále cítiš bezdomovca – len ako príklad, bezdomovci sú cool.

Majú bezdomovci internet s predplateným Sme? Neviem, aj tak mi prepáčte ten príklad.

A čo cestovanie za hranice? Nepotrebujete to? Nie teraz, všetko je zavreté. Ale možno v lete by ste chceli niekam odísť? No bez vakcíny jedine Šírava, alebo Duchonka, možno.

Nebudem tu presviedčať a ani súdiť ľudí s iným názorom na očkovanie, je predsa demokracia a vy si môžete vybrať to svoje. Napr. izolovaní je pekné slovo a nezamestnaní je tiež slovo.

Ale o tomto som nechcel. Chcel som apelovať na špičky štátu, alebo jednoduchšie na tých, ktorí tomu rozumejú a môžu rozhodnúť aj bez posrancov, aby si urobili poriadok v očkovaní.

Ak máte len tých pár vakcín, tak ich použite adresne. Ak sa vám niekto odhlási, alebo nepríde na čas, majte 100 ďalších v poradí, ktorí radi prídu. V čom je problém? To ste s niečím takým doteraz nepočítali? Máte poradovník len pre doktorov? Nemáte spracovanú krízovú analýzu? IT podpora neexistuje?

Sme na Slovensku a skoro každý Slovák sa chová rovnako ako pri dovolenke ALL INCLUSIVE.

Naložiť si plný tanier a nechať nedojedenú polovicu, veď je to v cene a teda zadarmo.

Ale v tomto prípade ide o naše životy a o našu budúcnosť.

Keďže sú niektorí ľudia neporiadni, tak máme možnosti. Kto očkovanie na čas premešká, a nebude mať adekvátnu výhovorku, ako transplantácia srdca, alebo slepé črevo, zaplatí si to neskôr zo svojich.

Medzitým si nemocnica vyberie ďalšieho v zozname, a ďalšieho ...

Urobte to, ako transplantačný zoznam na ...ľadvinu, proste postupujete v zozname. Je to zložité?

Nie je možné, aby zo 400 ľudí prišlo o 85 menej na očkovanie – Košice.

Ak by ste mali zoznam ľudí a postupovali podľa plánu, bolo by o 85 pacientov na ventilácií menej.

Kto nepríde, nech si počká na ďalšie kolo – pri rýchlosti očkovania v SR, asi o pár rokov.