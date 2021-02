Opatrenia voči Covid – 19.

Aj vám sa nepáčia tieto nové opatrenia voči tejto nákaze? Ani mne nie. Tak čo urobíme? Otvoríme bary a školy a budeme protestovať a páliť a búrať a rabovať?

Čo vlastne chcete ľudia, zrušiť všetky opatrenia, aby ste mohli korzovať po nábreží bez rúška a veselo sa usmievať na okoloidúcich? Ste už frustrovaní z tohto všetkého? Verte, že nie ste sami, ale.

Ja nie som pózer, aby som zbieral like ako tá pipina p. M.V,,ja som realista. Ak by sa momentálna situácia dala poraziť takýmito príspevkami, bol by som medzi prvými, ktorý by prispieval. Ale nie je.

Je mi ľúto všetkých dotknutých ľudí, ktorí prišli vďaka Covidu o prácu. Je som tiež na rázcestí a len čas ukáže, kde sa znovu objavím.

Ale nakoľko som trošku inteligentnejší ako táto líderka más a nemám potrebu nikoho umelo spracovávať a akože ho motivovať, tak začnem radšej odznova.

My Slováci sme na tom asi rovnako ako Rakúsko, Maďarsko, Česko a iné krajiny. Všade sa ľudia búria proti opatreniam, najčastejšie tí, ktorí už Covid prekonali a myslia si, že sú imúnni a zahojení. Potom tí, ktorí nikdy neverili a mali šťastie, že ho nedostali a keď tak mierny, a potom tí, ktorí sú už zúfalí z nedostatku prostriedkov na obživu pre Covid.

A takýchto ľudí ja jedine rešpektujem a chápem. Viem, že pre prežitie svojej rodiny dokážu urobiť všetko, aj kradnúť, aj predávať, aj sa predávať.

Tomu asi p. odznova nerozumie. Nikdy tým nemusela prejsť.

Ale dnes je hviezdou internetu. Je proti všetkému, cituje a dokonca aj vyzýva.

Ale čo je pre mňa hlúpa nána, pre vás možno budúci premiér. Možno ako Mazurek 2 .