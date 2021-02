SaS páli mosty.

Som trošku prekvapený zo statusov pani europoslankyne za SaS p. Nikolsonovej. Vôbec som nepochopil prečo to povedala, ako to povedala a načo tam bola aj s 8-Bittovou Cigánikovou?

Sú veci, ktoré sú naozaj problém a musia sa riešiť hneď – úmrtnosť, očkovania, dezinformácie, náhrada mzdy, OČR, kompenzácie. To sú veci, v ktorých sa nájde 90% občanov SR.

A potom sú tie menej dôležité, ako neustále znásilňovanie našich nosných dutín, nahnanie detí do škôl bez respirátorov, neočkovaní učitelia, neočkovaní rodičia, chaos v informáciách a večné hľadanie na webe.

Nechápem úplne všetky štátne požiadavky, odporučenia a usmernenia – nie som poslanec NR.

Som len otec, manžel, zamestnanec a volič v tomto poradí.

Chceli sme zmenu po voľbách, chceli. Ale podľa môjho názoru sme dostali viac, ako sme očakávali.

Nie však v dobrom, nie sme napr. Švédsko, Fínsko, Rakúsko, Poľsko, .... sme niekde inde.

My nebojujeme len s Covidom, čo by sme s odretými ušami možno aj zvládli, my bojujeme aj sami so sebou. So svojimi partnermi, susedmi, spolupracovníkmi, s úradom práce, so sociálkou, so školou, s doktorom, s predavačom a aj s vrátnikom. Vyzerá to, že sme národ bojovníkov, ale opak je pravdou.

My len hľadáme zámienku, aby sme sa prezentovali. Nie v dobrom, na to už nemáme silu, len v tom zlom, aby sme sa zviditeľnili. Aj keď nikto nie je zvedavý na pomätencov v akcií, v tejto hnusnej dobe to niektorí berú ako rozptýlenie, ja nie.

Neviem presne, čo by som mal povedať na túto super správu z dielne SaS.

Ak by to bola pravda, treba to riešiť najskôr s vládou. Ak by to bola lož, alebo dezinformácia, tak detto.

Nerozumiem tomu kroku, najskôr zverejniť a potom sa ospravedlniť. Pre mňa osobne SaS kleslo na úroveň Mazureka a jeho podobných, ktorí síce nevedia, ale vždy môžu zverejniť.

Namiesto toho, aby minister hospodárstva Sulík z SaS bojoval za podniky, ktoré majú kvôli Covidu problém s prežitím a uvoľnil im viac financií, tak vidíme, že pravda je niekde inde. Mohol, ale nechcel.

Pretože tej podpory od štátu je až dosť. Ale nadávať na všetkých naokolo, a hrať chudáka, to Sulíkovi ide.

Nikdy som mu neveril, ani som ho nevolil. Nie preto, že by nebol dobrý ekonóm, to on je. Ale podľa môjho názoru ide aj cez mŕtvoly. Správa sa len podľa volebných prieskumov, a presne tak aj podráža. Napr. Radičová.

Podľa mňa si teraz vyrátal, že predčasné voľby by mu pomohli. Celý čas podrážal Matoviča, aby sa zapáčil voličom a jeho preferencie išli hore. On vedel, že všetky opatrenia boli potrebné, ale aj vedel, že ak sa nejak postaví proti nim, naženie si hlasy.

Čo by sa stalo? Hlas by vyhral, za ním SaS, Smer, Kotletka...

Na koalíciu by Hlas potreboval partnera – fašistu nie, tak zoberieme Sas a dáme mu väčšie kompetencie, ako mal doteraz – Sulík je výborný vyjednávač.

Tak, či tak, nemôžem prehrať.

Tak teraz odpálil poslednú bombu – použil dve nálože v jednom apokalyptickom výbuchu:

Miliarda EUR je stratená – strašná katastrofa podľa 8-Bitto a Nikolsonovej.

Ak by to bola pravda, hneď všetci bežíme k referendu. Ale nie je, je to len bežná dezinformácia, ktorá by ale nemala zostať nepotrestaná. Toto bol pokus o puč, a keby Remiašová nemala v poriadku agendu, tak by sa aj podaril.

Ako občan tohto štátu vás p. premiér žiadam, aby ste okamžite urobil nápravu a ubezpečil ste národ o pravde ohľadom sporných eurofondov.

Ďalej vás žiadam o okamžité a trvalé postihnutie týchto dvoch političiek, za vyvolanie poplašnej správy, ktorá bude mať obrovský dosah na ľudí, voliteľov v SR.

Nehľadiac na to, že týmto ich verejným prejavom, sme sa zase stali len konečníkom Európy, za čo iniciatívnym pani političkám gratulujem. Vrátili ste SR o pár rokov naspäť.