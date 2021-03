Polarizácia Slovenska v praxi.

Niekto chce mladé, niekto staršie, niekto čierne a niekto len biele. Ale každí chce niečo, len aby to už bolo. Vakcinačná vojna v praxi.

Na začiatku bolo nejaké rozdelenie ľudí, ktorých budeme očkovať. Za týždeň bolo iné a za ďalší týždeň znovu. Vakcinačná politika vstúpila medzi ľudí ako nôž.

Boli starí a boli chorí a boli na začiatku. Ale keďže nie je dosť pre všetkých tak, musíme prehodnotiť naše priority. Keďže už sme poskytli dávku aj nie chorým, ale dôležitým – našim vyvoleným, vakcína došla.

Ale prišla nová dávka a očkujeme ďalej, bez prestávky, bez zľutovania. Máme svoje príkazy a svoj Facebook. Propagujeme aj športovcov, bez nich by naša lobby nemala zmysel.

Takže vo fáze 1, kedy máme k dispozícií len pár vakcín, na ktoré čakajú tisíce chorých ľudí my uprednostnime Cibuľu s manželom, akože kvôli reklame na vakcináciu?

Nápad to nemusel byť zlý, ak by prišiel o rok neskôr. Ale teraz, keď ľudia nemusia byť tlačení do očkovania, naopak sa predbiehajú vo veku a v chorobopise?

Reklamu dnes máme priamo z Dubaju, Veronika s rodinou sa majú veľmi dobre. Kvôli očkovaniu môžu cestovať po celom svete a ďakujú nám. Za náš prístup k bývalým športovcom, ktorí toľko dali Slovensku a my sme im dali aspoň šancu vakcínou, aby neboli choručký.

Späť k našim naozaj chorým ľuďom, ktorí na nejakú vakcínu čakajú, ako na zjavenie.

Pri úmrtnosti podľa posledných podkladov, by väčšina uprednostnila vakcínu voči Covid-19, namiesto ROR: ( RÚŠKO - ODSTUP – RUKY/DEZINFEKCIA), ktorá funguje len hypoteticky.

Tak sme naspäť u vakcín, ktoré si medzitým rozobrali učitelia, šoféri, predajcovia, primátori a ich zástupcovia s rodinou atď.....

Zatiaľ sme ok s rozdelením, ale problém je, že vakcíny nie sú.

Vakcíny nie sú a musíme počkať. Koľko? To netuším, ale na zaočkovanie našej populácie asi pár rokov. Vakcíny k nám prichádzajú na základe európskej dohody v primeranom množstve, T.Z. podľa kvót.

A keďže nie sme najsilnejšie želiezko v EU, tak podľa poradia.

Až doteraz. Sputnik V nás možno spasí, možno nie, ale aspoň to skúsi.

Môže byť východiskom z tejto mizérie?