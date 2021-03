Čas odísť.

Chápem, že mať dve zlaté na svetovom šampionáte v Covide je pre teba asi taký úspech, ako mať dve zlaté Vlhovej v slalome, ale pre nás nie je. Je to dôsledok tvojho riadenia krajiny a za mňa máš 5 +, plus za nezmysli v médiách.

Ja som ťa nevolil, ale podporoval som ťa v tom nečistom Don Quiote súboji s ostatnými politikmi. Ty si však raketovo vyrástol z Igorka na Lukašenka a to sa mi už nepáči. Už ťa nebudem ďalej podporovať, ani propagovať.

Si pre mňa len ďalší politik, ktorý to neustál.

Ale aj tak môžeš byť veľký, ale musíš uznať svoje chyby. Politika je svinstvo, nie si nováčik, ale nie si ani kaliber Fica a Sulíka.

Prosím ťa, vzdaj to zo cťou a preži. Nemaj väčšiu hlavu ako glóbus a priznaj svoje chyby.

Vymeň ministra zdravotníctva, okamžite. Keďže už nemôžeme byť horší, určite si polepšíme.

Vymeniť teba bude asi problém, už si sa zabýval. Ale aspoň nerozprávaj pred kamerami, buď ako tieňový premiér s hovorcom, buď len ten pekný a nemý na pozadí, buď ako mím.

Neviem, či si to uvedomuješ, ale Slovensko trpí kvôli tvojim rozhodnutiam, pretože ty nie si štátnik, ktorý by nám dokázal pomôcť. Si len človek, ktorý sa dostal k veľkej moci a nevie, čo s ňou.

Slovensko žiada obetného baránka. Prvým je Krajčí a druhým si ty. Nie je to nič osobné, len pokarhanie za neúspešný projekt. Keďže ty sám si bol manager veľkej firmy, určite to chápeš. Neschopnosť sa neodpúšťa nikde, ani v štátnej správe, aspoň by sa nemala.

Sputnik za mňa super, len si to znovu nezvládol diplomaticky. Bol si ako prvák, čo nechce aby od neho odpisovali. Tak si im to nepovedal, aby si zhltol smotanu. Presne ako 7-ročné decko, čo sa nechce deliť s hračkou.

Toto ale už nie je hra len o tebe a tvojom egu. 5,5 mil. ľudí na Slovensku chce prežiť. Tak skús svoju sebareflexiu nastaviť tak, aby sme boli spokojní a zdraví všetci, alebo choď do pekla.

Toto nie je autoškola, ale rally.

A je veľký rozdiel medzi pilotom a navigátorom.

Ty žiaľ nie si pilot a ani navigátor. Si len závažie na aute, ktoré meníme každé 2 mesiace.

A už teraz meškáme pár mesiacov s vymenením.

Tak kedy ho dáme už konečne na zvihák?