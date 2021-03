Nemáte nejaký povolený respirátor skladom?

Zaujímavý je vývin v ochrane ľudí proti Covidu v Európe. Kým dosiaľ stačila hocijaká handra cez tvár, teraz sú to respirátory, aj to nie hocijaké.

Pamätáte časy z pred roku, v dobe karantény, keď sme sa len zoznamovali s touto pliagou? Boli zatvorené obchody a závody, bol skutočný Lock down. Báli sme sa všetkého a všetkých na okolo. Len najbližšia rodina nám bola oporou.

Našetrených peňazí bolo málo, nikto z nás nevedel, čo s ním bude v najbližších týždňoch a mesiacoch. Tá neistota z budúcnosti nás všetkých úplne pohltila. Obmedzenia výroby v podnikoch, výpovede, zrušené lízingy, PN-ky, OČR-ky, zrušené dovolenky, odložené pôžičky a úvery, ....

Je to hrozné, rád by som povedal, že bolo, ale táto situácia je stále aktuálna. Pripomína mi to krízu z roku 2008-2009, tam to bolo podobné, ale ešte bez rúšok.

Rúška boli ešte pred rokom nedostatkovým tovarom a tak sa každá rodina snažila urobiť niečo, aby sa ochránila. Ľudia oprášili šijacie stroje a šili rúška pre rodinu a pre deti. Keď sa pokazil stroj mojej svokry, svokor jej hneď cez internet objednal druhý. V tej dobe boli ešte ľudia solidárni a naivní, verili, že naša nová vláda nás touto katastrofou prevedie za pár týždňov. Kto mohol, tak šil rúška pre deti a aj pre ostatných, ktorí nemali. Za pár drobných, kvôli ochrane a spolupatričnosti.

Kto nakupoval na Alíku a sledoval situáciu, tak nakúpil aj odtiaľ – respirátory, len kvôli ochrane rodiny. Ale kým nám pár kusov prišlo, vláda ich zakázala. Mali by sme ich venovať zdravotníkom. Vtedy sme mali v SR asi 7 pozitívnych ľudí, nech 10. Svoje respirátory som už ale nemohol použiť, mali ventil. 4 respirátory cca 28 eur.

Ale situácia sa niekoľkokrát zmenila a vyzerá to tak, že doba kešu je naspäť.

Akurát sa vymenili cebebritky s 10x predraženými rúškami za iné, štátom predražené respirátory.

Ako hovorím, situácia s Covidom je globálna, nie len Slovenská. Potreba nahradiť rúška respirátormi, preto nie je nová a je logická. Ale čo nie je logické, je postup našej vlády k jej novým nariadeniam.

Nebudem sa tu vyjadrovať k percentám – chirurgické vs respirátory, na to sú tam fundovanejší ľudia, ako ja.

Ja som si podľa ich predchádzajúceho vyjadrenia + najnovšej módy prezentovanej hlavným hygienikom, nesmelo zakúpil 100 ks chirurgických rúšok. Neboli lacné, ale mali nás oveľa lepšie ochrániť, ako tie šité od svokry.

Svokra schovala šijací stroj do kumbála a začala tiež podľa novej módy nosiť, tie chirurgické – aby bola in, t.z. chránená. Ale najnovšie vedecké výskumy nás presvedčili, že sme situáciu podcenili a chirurgické rúška sú na dve veci:

proti Covidu a proti ostatným bacilom sú nespoľahlivé, resp. nie sú tak spoľahlivé ako respirátory tak, ak nie sú dosť dobré pre nás proti Covidu, sú dobré pre pacientov v nemocniciach, ktorých operujú ľudia len s chirurgickými rúškami? Tak to ja neviem, ale niekto by mal.

Najnovšia informácia ma naozaj šokovala.

Chirurgické, predtým úplne preferované rúško už nestačí. Je to len placebo voči Covidu, je to len Dávid – vs Goliáš.

Ja naozaj chápem vývoj v situácií v boji proti Covidu. Ten neustály tlak na všetkých zainteresovaných politikov. Zmena, ktorá prichádza každú chvíľu, ten chaotický posun v čase, to nechápem.

To vy sa považuje za krízových managerov? Vy, čo kradnete aj diplomové práce, vy čo ste žiaden podnik nikdy neriadili? Vy, čo sedíte v parlamente za 5,000 eur mesačne a kážete nám o striedmosti.

Nebudem sa zbytočne rozčuľovať, pretože sú ľudia a sú nadľudia, ktorí majú úplne iný prístup k informáciám a aj k riešeniam.

Svoju spolupatričnosť nám politici dali hneď na začiatku vedieť tým, že nepovažovali za nutné, znížiť si plat, aby pomohli SR ekonomike v týchto ťažkých časoch.

Niektorí z nás idú na 60% s platom, ale parlament asi musí ísť na plný výkon + prémie.

Nie som prednostne očkovaný človek, na svoju príležitosť len čakám. A podľa najnovších štatistík si ešte počkám. Mal by som ísť niekedy v máji, možno jún. Ale aj to mi nevadí, nech idú najskôr tí, ktorí to naozaj potrebujú najviac a najskôr. Ale aj tu sa pravidlo ohýba podľa ministrov.

Dobré zadanie je polovica hotovej roboty, bolo by, malo by byť. Teraz sa politici rozhodli, že treba očkovať všetkých iných, len nie tých v poradí.

Napr., ak si minister a tvoja 20r. hovorkyňa by to mala dostať, teda vakcínu, lebo možno sa stýkala aj s inými politikmi s pozitívnym testom na covid. Pre mňa kryštálovo jasné a zrozumiteľné – treba ju testovať prednostne a na všetko.

Späť k respirátorom. Keďže nie som maharadža z parlamentu, tak som si objednal pár respirátorov z Alíka, nakoľko u nás boli nedostupné a predražené. Pre malého syna 10 a pre mňa 10. Išlo mi hlavne o to, aby si syn nedoniesol zo školy covid a bol chránený, keďže sme v čiernom okrese.

Samozrejme som chcel, aby sme boli chránení všetci, lebo škola respirátory neponúka – z čoho aj.

Objednávka aj platba prebehli ok. Dlhší čas dopravy sme akceptovali.

Ale čomu už aj ja nerozumiem, je politika SR v donáške našich zásielok.

Ja som si to objednal, aby som vás odbremenil – ministerstvo školstva neponúkla detské respirátory, pri otvorení školy, takže je to na nás, na rodičoch.

Ale čo ma šokuje je prístup colnice, alebo iného útvaru, ktorý blokuje dodanie mojej objednávky.

Tak naša agenda trvá dlhšie, ako poslanie zákazky z Číny.

Doteraz nič nemám, tak manželka kúpila 1 x detský respirátor v našej lekárni, aj keď bol o 100 % drahší. Aby sme sa chránili. Východisko z núdze ktoré niečo bude stáť. Kto to zaplatí? A zaplatí?

Nemôžem vám teraz poslať dôkaz, ale mám ho.