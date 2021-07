Kto si môže odmietnuť pichnúť vakcínu?

Po posledných reštrikciách našej vlády ohľadom hraničného priechodu a chystaných nariadeniach ohľadom vstupu:

Na koncerty, zápasy, reštaurácie, kaviarne, aquaparky atď., sa pýtam, kam budú môcť ísť nezaočkovaní ľudia, ktorí neprekonali Covid?

Podľa nariadení by mali zostať doma, alebo sa preukázať negatívnym testom. Je toto spravodlivé? Je to humánne? Je to správne?

Podľa Hara, Fika, Kotletu, Blahu, Pelého, a teraz aj Praotca vesmíru nie. Je to porušenie ich práv, je to zrada na infikovaných ľuďoch, že ich považujú za druhotriednych. Oni požadujú okamžitú nápravu – postaviť všetkých ľudí na rovnakú štartovaciu dráhu, a dať im rovnakú šancu? To ste sa ľudia naozaj zbláznili? To vám stačí naučený koment pár „kriminálnikov“ , aby ste obetovali osudy vašej rodiny a vašich blízkych?

Keď sa na to pozriete logicky, im nejde o vás, ani o vaše zdravie – to je im ukradnuté. Ide im len o hlasy v budúcich voľbách. Nemajú zoznam ľudí, ktorých toto ich „povstanie“ zabije. Neprídu sa vám ospravedlniť, uznať chybu. Len odvracajú pozornosť, aby získali čas na skartáciu.

Všetci inteligentní ľudia vedia, že tretia vlna je za dverami, mesiac-dva. A ľudia budú znovu umierať, čia to bude potom vina? Tiež sa budete chvástať, že ste neočkovaní?

OK, len si to hrdinstvo nechajte a za 2 mesiace si napíšeme, komu-kto z rodiny umrel. Teraz sa možno cítite ako Harabín na hranici, ale to nič to neznamená.

Vodia si vás ako na vodítku a vkladajú vám slová do úst. A vy kričíte heslá, ktorým ani nerozumiete, pretože chcete byť súčasťou niečoho veľkého. A ste, ste súčasťou najväčšej krízy, ktorú svet zažil od 2. svetovej vojny.

Ako by som to videl večer u vás – tľapkáte sa po ramenách a sľubujete si ďalšie protesty a ďalšie akcie, ste na seba pyšní. Nechcem vám ubrať paru, ale to vy ste ovce, a tie pravé. Slúžite len k uspokojeniu pár politikov, ktorí si na vás za pár mesiacov ani nespomenú. Pretože ste im fuk, ste len potencionálny hlas.

Ste len hlasom, a tým aj ostanete – len hlúpym hlasom niekoho, tak isto hlúpeho, ako vy.